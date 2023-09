Tesla : le chiffre fou !

Tout n'a pas toujours été rose pour le constructeur américain : scepticisme des observateurs, difficultés de conception d'une batterie abordable et fiable, périodes de quasi-faillite et gros problèmes de production. La liste est non exhaustive, mais Tesla n'a pas toujours eu la santé qu'on lui connaît aujourd'hui. Si la marque continue d'être vivement critiquée, pour les conditions de travail de ses employés par exemple, ou encore pour des défauts techniques dangereux de certains de ses modèles, elle a le vent dans le dos.