Tesla a livré près d'1 million de véhicules en 2021

Entre 2021 et 2020, l'évolution de Tesla est assez remarquable. En 2020, l'entreprise avait produit 509 737 exemplaires et livré 499 550 véhicules. Un an plus tard, vous aurez donc compris que la société texane a presque fait deux fois mieux, enchaînant ainsi un sixième trimestre consécutif de livraisons records. Ses livraisons ont statistiquement grimpé de 87 % entre 2020 et 2021, ce qui évidemment enchante les dirigeants, et surprend agréablement les professionnels et observateurs.