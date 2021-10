Tesla : nouveau record de livraisons au troisième trimestre 2021

Elon Musk, qui avait annoncé quelques semaines auparavant aux salariés de la firme que septembre serait « le mois de livraisons le plus fou que Tesla n'aura jamais eu », avait donc vu juste. La firme avait déjà dépassé le seuil des 200 000 véhicules vendus au deuxième trimestre 2021.

Les Model 3 et Model Y sont les plus plébiscités par les acheteurs, puisqu'ils cumulent à eux deux près de 95 % des ventes de la firme, pour 231 000 voitures écoulées. Les Model S et Model X ont été vendus à près de 10 000 exemplaires.

Plus encore, l'entreprise est également parvenue à produire presque 238 000 véhicules ce trimestre malgré les problèmes de logistique et d'approvisionnement rencontrés, comme le souligne Elon Musk sur son compte Twitter . Des succès concrets en attendant l'ouverture des gigafactories du Texas (États-Unis) et de Berlin (Allemagne).