Tesla se dirige vers un nouveau record de livraisons au troisième trimestre

Au précédent trimestre, Tesla a livré 112 000 véhicules dans le monde. Pour ce troisième tiers de l'année, les experts de Wall Street avaient d'abord estimé le nombre de livraisons de l'entreprise à 123 000 exemplaires, avant de revoir leurs calculs à la hausse, tablant finalement sur 140 000 exemplaires livrés pour la période.

Or, un email d’Elon Musk aux employés de l’entreprise semble laisser entendre que les chiffres des livraisons pourraient bien battre un nouveau record, sans plus de précision. Ce record serait-il limité aux États-Unis ou parle-t-on de résultats à l'échelle mondiale ? Cette dernière option semble plus réaliste, le mail ayant été envoyé à l’ensemble du personnel de l’entreprise et non seulement aux employés américains.

Il ne reste plus qu'à attendre le décompte final, qui tiendra compte des livraisons de la semaine dernière et de cette semaine.