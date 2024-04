Finalement, Tesla n'a pas abandonné son projet de voiture électrique plus abordable

Depuis plusieurs mois, des rumeurs sur un possible Model 2 à 25 000 dollars vont bon train. On ignore néanmoins si les voitures mentionnées par Musk font référence à ce produit ou à des versions plus abordables des Model 3 et Model Y. En effet, le P.-D.G. a également expliqué que les véhicules mélangeront des « aspects » d'une plateforme de nouvelle génération avec le système actuel qui sous-tend ces modèles. Ils seront produits sur « les mêmes lignes de fabrication » que la gamme actuelle de Tesla.