Elon Musk aurait abandonné son projet de Tesla à moins de 25000$, et annonce une présentation de son robotaxi

Tesla a depuis longtemps pour projet de construire un nouveau modèle de véhicule électrique qui soit très abordable, et puisse donc ouvrir cette classe de produit à un marché beaucoup plus grand. Une ambition qui semblait en passe de se réaliser depuis un an, avec des informations fuitant qui nous annonçaient le développement d'une voiture à 25 000 dollars. Au début de l'année, le projet paraissait toujours en cours. Sauf que, Elon Musk aurait depuis changé d'avis.