Elon Musk à Berlin ? Le patron de Tesla officialise la fabrication en Europe d'une nouvelle voiture électrique à 25000€

Cette information a été fournie par une source anonyme de Reuters, qui n'a pas pu lui dire quand cette production tant attendue allait pouvoir démarrer. L'idée de construire un véhicule à ce prix n'est pas neuve du côté de chez Tesla, au point même que certains croquis potentiels avaient fuité sur la toile.

La possibilité de réaliser une Tesla à 25 000 euros est par ailleurs d'autant plus crédible qu'il s'agit d'une nécessité pour le groupe, qui souhaite massifier sa production, et atteindre les 20 millions de voitures fabriquées annuellement à l'horizon 2030. À ce tarif-là, est-ce que vous sauteriez le pas et achèteriez une Tesla ?