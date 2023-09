La nouvelle Tesla à 25 000 dollars aura un design futuriste

Cette voiture prévue par Tesla serait déjà en préparation. Cette nouvelle itération de l'entreprise a été pensée pour être abordable et occuper le segment des petites citadines, encore inconquis par la marque. Les premiers dessins préparatoires que nous avions pu apercevoir montraient un véhicule plutôt rondouillet et aérodynamique (voir image ci-dessous). Finalement, le design de celui-ci serait plus proche du pick-up Cybertruck.