La "Model C" sera-t-elle la future compacte de Tesla à prix raisonné ?

Le constructeur automobile va toutefois devoir résoudre quelques problèmes industriels et logistiques avant de pouvoir mettre sur le marché son modèle d'entrée de gamme.

En premier lieu, Tesla va devoir faire des économies sur les batteries, en utilisant de nouveaux accumulateurs équipés de cellules 4680, un code utilisé pour leurs dimensions de 46 mm de diamètre et 80 mm de hauteur. Ces cellules sont plus grandes que les 2170 utilisées fréquemment par la marque, mais aussi plus légères et deux fois moins chères à produire, tout en améliorant l'autonomie, avec une distance maximale de 600 km. Le hic, c'est que Tesla n'est pas en capacité de produire elle-même ses batteries et utilise les services de plusieurs grands noms de l'industrie, dont Panasonic, LG et Samsung, sans pour autant réussir à obtenir des stocks suffisants pour ses besoins.

Tesla travaillerait également à un nouveau châssis, qui intégrerait le pack de batterie à l'avant et l'arrière de ce dernier plutôt que de le poser dessus. Cette nouvelle conception réduirait à la fois le nombre de pièces utilisées, pour amoindrir là encore le coût de fabrication, tout en diminuant le poids du véhicule.

Le groupe d'Elon Musk doit enfin améliorer la capacité de production de sa Gigafactory de Berlin, qui produit aujourd'hui 2 000 Tesla Model Y par semaine, pour proposer une « Model C » plus abordable sur le Vieux Continent. Tesla serait dans l'attente d'une autorisation pour construire de nouveaux bâtiments servant à la production de batteries.

L'entreprise a donc du pain sur la planche pour mettre en branle la fabrication de sa nouvelle voiture d'entrée de gamme. La disponibilité des premiers exemplaires ne serait d'ailleurs pas prévue avant 2024, au mieux, et 2025 pour les prévisions les plus réalistes.