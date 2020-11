Elon Musk envisage une Tesla spécialement taillée pour l'Europe (et gonfle le prix des Model S et X)

Pour Elon Musk, il est primordial d’utiliser les compétences et le savoir-faire de sa nouvelle équipe européenne. Il a déclaré à ce sujet : « Je pense qu'il y a beaucoup de talents, de designers et d'ingénieurs talentueux en Europe. Et parmi les meilleurs, beaucoup veulent travailler quelque part où ils font un vrai travail de conception ».

Et pour lui, ces talents ne veulent pas juste européaniser des productions californiennes, ils veulent proposer un design nouveau et plus en accord avec le marché européen. Cela est également lié à l’expérience du P.-D.G. de la marque lors de son passage en Allemagne, où il a eu du mal à trouver une place de parking adaptée au gabarit imposant de la Model X qui lui servait de moyen de locomotion sur place.

Tesla a déjà mis en place des équipes au sein de son usine en Chine pour réaliser un modèle adapté au besoin des pays asiatiques. Un premier croquis était apparu sur Internet en début d’année, mais pour le moment, il n’y a pas eu de suite.