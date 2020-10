Tesla fait nettement évoluer la Model 3 à l'intérieur et à l'extérieur

Ce coup de jeune s'accompagne de retouches subtiles à l'extérieur, avec de nouvelles jantes en 18 et 19 pouces, mais aussi les jantes 20 pouces Überturbine pour la version Performance. Le chrome disparaît du modèle avec la présentation des poignées de portes, baguettes et répétiteurs de clignotants en noir satin. Enfin, il est désormais possible d'ouvrir le coffre électrique via un bouton sur celui-ci, via l'écran tactile, mais aussi grâce à l'application Tesla.