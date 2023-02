Vous attendiez une compacte électrique chez Tesla ? En voilà peut-être les premières images

Quand on dit peu coûteuses, on parle de véhicules pouvant être accessibles pour 25 000 dollars. Elon Musk avait déjà donné ce prix lors du Battery Day en 2020, lorsqu'il avait évoqué la réalisation à venir chez Tesla d'une voiture entrée de gamme. Mais pour arriver à ce niveau de prix, le géant américain doit d'abord réduire fortement les coûts de production des batteries électriques, de plus de 50 %.

Alors, est-ce une apparition fortuite ? Ou Tesla voulait-elle commencer à teaser un modèle qui devrait lui permettre de conquérir des marchés où elle n'est pour le moment absolument pas présente ? On peut espérer que cette hypothèse soit la bonne, surtout que l'Investor Day approche à grands pas, et que le fabricant devrait y présenter une plateforme pour des véhicules de nouvelle génération. Pour le moment, le modèle le moins cher est la Model 3, disponible à partir de 44 990 euros en France.