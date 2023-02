La grand-messe Tesla, c'est pour bientôt, et Musk promet "un avenir énergétique durable pour la Terre", rien que ça

Il s'agira d'un événement d'importance pour le constructeur automobile, puisqu'il sera aussi l'occasion de révéler la troisième partie de son « Master Plan ». La première avait été dévoilée dans un article de blog en 2006, et la deuxième rendue publique 10 ans plus tard, en 2016.

Dans le descriptif de l'événement, Tesla expliquait que la ligne de production la plus avancée serait présentée tandis que des sujets comme les « plans d'expansion à long terme » seraient discutés. Cette dénomination, vague, il faut l'avouer, a enfin reçu plus de substance avec cette nouvelle communiquée par Elon Musk : la partie 3 du « Master Plan » va être dévoilée !

Cet Investor Day a été mis en place après que le cours en Bourse de Tesla a fortement chuté en 2022 , avec un recul de 65 % enregistré sur un an. Ce pourrait être l'occasion de rassurer les investisseurs, dont certains seront physiquement présents pour ce jour spécial également retransmis en direct.

La tenue de cet Investor Day avait été annoncée en tout début d'année. Organisé au sein de l'usine du groupe Giga Texas, il se veut un événement différent de la réunion annuelle des actionnaires, et aussi unique, dans la lignée des AI Day et Battery Day qui ont permis au groupe de discuter de sujets spécifiques.