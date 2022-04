Tesla Cyber Rodeo : ce qu'il faut retenir des annonces d'Elon Musk

L'année prochaine devrait être marquée par un nombre impressionnant de sorties importantes pour la marque. Tesla vise à déployer massivement son Full Self Driving et des Roadsters (des motos situées entre le sport et la route), et des semi-remorques seront également mis en production. La marque a fait part de son intention de vouloir commencer la mise en production de la version 1 du robot de Tesla Optimus en 2023. Enfin, Elon Musk a annoncé le développement d'un robotaxi qui devrait conduire ses passagers automatiquement à leur destination.