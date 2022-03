À quoi ressemblera le futur de Tesla ? Elon Musk planche sur son Master Plan 3

Depuis la première génération de Tesla Roadster (2008-2012), une sportive destinée à financer le développement de la Tesla Model S, davantage orientée vers le grand public, les réussites s'enchaînent. Les résultats satisfaisants ont permis à la firme de financer une voiture encore plus abordable, la Tesla Model 3 , et de s'engager dans une dynamique de réduction des émissions de CO 2 dans le secteur du transport par la production d'électricité neutre en carbone.

Cela a permis la publication en 2016 de la deuxième phase du plan directeur de Tesla. Et, six ans plus tard, l'entreprise est parvenue à ses fins en commercialisant à grande échelle la Model 3, bien qu'elle connaisse davantage de difficultés avec SolarCity, une firme rachetée en 2018 et intégrée à Tesla Energy afin de produire de l'énergie solaire.