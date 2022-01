Tesla Cybertruck : les premières livraisons en 2022 semblent compromises

En fin d'année dernière, lors d'une conférence des actionnaires, Elon Musk se disait peu optimiste concernant la disponibilité du Cybertruck en 2022. En cause : la pénurie de composants qui frappe également de plein fouet le secteur automobile. Et très clairement, il semblerait que le Cybertruck soit finalement prévu, au plus tôt, pour 2023.