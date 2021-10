Cybertruck : Tesla tente de rassurer et promet de nouveaux prototypes bientôt

Le Cybertruck de Tesla en 2021 ? C'est non, il faudra bien attendre l'année prochaine. Voilà l'annonce faite par Lars Moravy, vice-président de Tesla délégué à l'ingénierie des véhicules. Et cela, même si un certain nombre de Cybertrucks ont déjà été fabriqués sous forme de prototype et testés en Californie tandis que plus d'un million de personnes ont déjà précommandé le modèle .

« Comme vous l'avez peut-être vu récemment sur les réseaux sociaux, nous avons construit un certain nombre d'alphas et les testons actuellement pour affiner davantage la conception », a déclaré Lars Moravy. Et d'ajouter : « […] il existe également un certain nombre d'améliorations plus petites ou moins visibles, bien que le produit soit en grande partie fidèle à la vision initiale. Nous continuerons à travailler sur le produit dans les phases bêta dans lesquelles nous nous trouvons actuellement et chercherons à le lancer d'ici l'année prochaine. »

Un résultat finalement logique puisque le Cybertruck doit être produit au sein de la GigaFactory d'Austin (Texas) et Elon Musk avait récemment annoncé que sa fabrication ne serait pas lancée tant que le nombre de Model Y produits à Austin ne soit pas en augmentation. Patience jusqu'en 2022 donc.