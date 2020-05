Tesla Roadster : la sportive électrique ne devrait pas débarquer avant 2022

Les fans les plus invétérés de la sportive électrique Tesla Roadster vont devoir prendre leur mal en patience. En 2017, le fabricant californien levait le voile sur la seconde version de son bolide zéro émission, lequel devait alors bénéficier d’une mise en production dans le courant de l’année 2020. La nouvelle décennie a débuté, certes, mais toujours aucune trace du Roadster dans les usines de Tesla.

Et inutile de le chercher bien longtemps, puisque la firme d’outre-Atlantique n’en a clairement pas fait son cheval de bataille au regard des récentes déclarations d’Elon Musk, interrogé par Joe Rogan lors d’une interview. L’intéressé a en effet établi une liste des chantiers prioritaires, dans laquelle figure pas moins de cinq projets. Cinq projets n’ayant aucun lien avec le Roadster.

Pour M. Musk, le Tesla Model Y ainsi que la conception du Cybertruck et du camion Semi sont donc plus importants que la puissante sportive électrique, tout comme l'agrandissement de la Gigafactory de Shanghai. De même, rendre la Gigafactory 4 de Berlin opérationnelle fait également partie de ses priorités. Sauf que voilà : plusieurs des objectifs susmentionnés ne seront pas atteints avant fin 2021, comme la production du pick-up.

En clair : le bolide électrifié est de nouveau repoussé, pour le cru 2022 cette fois-ci. Car Elon Musk n’en est pas à son coup d’essai. En juin 2019, le patron de SpaceX se montrait déjà prudent quant au calendrier du Roadster : « Le nouveau Roadster est une sorte de dessert. En avons-nous vraiment besoin pour accélérer nos progrès en autonomie et en électrification ? Non ». Trois mois plus tard, l’année 2021 comme date de production était alors évoquée sur Twitter.