Le Cybertruck de Tesla : premier véhicule électrique amphibie ?

Traverser les cours d'eau et bien plus encore

Yes. It will even float for a while. — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2020

We *def* don't recommended this, but Model S floats well enough to turn it into a boat for short periods of time. Thrust via wheel rotation. — Elon Musk (@elonmusk) June 19, 2016

Yeah, and whole lot more! Aargh, I'm dying to make Cybertruck like yesterday!! — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2020

Dans un récent tweet, le P.-D.G. de Tesla a en effet sous-entendu que le pick-up serait capable de flotter un certain temps. La firme devrait ainsi encore bouleverser les habitudes et peut-être révolutionner le marché des utilitaires de loisirs.Lorsqu'un follower d'Elon Musk lui demande s'il pourra traverser des cours d'eau pour aller à la chasse et à la pêche avec son futur pick-up, le P.-D.G. lui répond sans hésitation que le Cybertruck sera même capable de flotter un moment.Dans un autre tweet, le patron de Tesla a également fait mention de la capacité de la Model S à flotter brièvement et à se mouvoir par la simple rotation de ses roues... Mais il déconseille de le faire !Enfin, toujours sur Twitter, Elon Musk répond à une autre question et confirme que le Cybertruck sera équipé d'une pompe à chaleur, à l'instar de la Model Y prochainement commercialisée aux États-Unis.