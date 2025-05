La technologie qui est embarquée dans les voitures ces dernières années est d'un tel niveau que votre véhicule est capable de s'adapter à son environnement. Mais si l'on fait de plus en plus de vos automobiles des ordinateurs roulants, avec l'objectif un jour d'atteindre la conduite autonome – comme on peut en avoir encore un petit exemple avec Tesla place de l'Étoile -, certains équipements sont à considérer avoir soin. Comme le LiDar d'un modèle Volvo.