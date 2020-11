Nouveau capteur Vizion 33D ToF de Samsung : ce qu'il va changer sur les téléphones à venir

Grâce à son système de démodulation à quatre phases (0°, 90°, 180° et 270°), le capteur Vizion 33D est techniquement capable d’interpréter des images en trois dimensions de façon plus précise qu’aucun autre et, surtout, plus rapidement que la concurrence.

En cela, les applications peuvent être nombreuses. Il y a bien entendu la photographie et la réalité augmentée/virtuelle, mais aussi la reconnaissance faciale appliquée à l’identification (Face ID). Une technologie sur laquelle Samsung ne s’est pas encore penchée sur ses smartphones.