Galaxy Note 20 : Samsung prévoit un capteur empreintes plus grand et performant

L’an dernier, Samsung a décidé de se démarquer en intégrant dans ses Galaxy S10 un capteur d’empreintes non pas optique, mais ultrasonique. Une solution novatrice, mais dans les faits pas tout à fait au point.

De nouveau intégré dans les Galaxy S20 cette année, le capteur d’empreintes ultrasonique n’est toujours pas au niveau de rapidité et de fiabilité des modèles optique. Pourtant, Samsung persiste et signe, et pourrait en proposer aussi sur ses futurs smartphones Galaxy Note 20. Non sans revoir en profondeur sa copie.