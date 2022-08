Samsung va mettre un très grand lecteur d'empreintes sous l'écran de son Galaxy S23 Ultra

Présent sur le vivo X80 Pro, le capteur 3D Sonic Max vient changer la donne. Il dispose notamment d'une plus large surface de lecture pour l'empreinte digitale tout en offrant une meilleure réactivité. De plus, il est également capable de reconnaître jusqu'à deux doigts en même temps pour une sécurité optimale. Et bien, c'est justement ce capteur ultrasonique signé Qualcomm (oui encore !) qui pourrait s'inviter sur le Samsung Galaxy S23 Ultra.