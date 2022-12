Galaxy S23 Ultra : on sait presque tout du futur haut de gamme coréen

C'est à ce moment que la certification TENNA refait son apparition. Elle nous apprend que le Galaxy S23 Ultra disposera d'un écran QHD+ de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. À l'intérieur de la bête, un processeur Snapdragon 8 Gen 2 répondra présent. Il sera épaulé par 8 ou 12 Go de RAM et par un stockage interne de 256 Go, 512 Go ou 1 To. Enfin, une batterie 5000 mAh vient conclure ce tour d'horizon.