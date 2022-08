Samsung : pourquoi le Galaxy S23 Ultra sera le même que son prédécesseur, vu de l'extérieur

On parle notamment de l'arrivée d'un capteur 200 MP au dos du mobile mais aussi de l'abandon du processeur Exynos au profit d'une puce Snapdragon signée Qualcomm. Un lecteur d'empreintes digitales 3D Sonic Max, plus réactif et profitant d'une plus large surface au niveau de l'écran, devrait être introduit à cette occasion. À présent, il est temps d'évoquer une autre caractéristique qui sera très scrutée du côté du Samsung Galaxy S23 Ultra.