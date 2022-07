Enfin une bonne nouvelle pour les futurs possesseurs du Samsung Galaxy S23

Si les mobiles Samsung rencontrent généralement un succès planétaire, une critique revient très souvent à leur sujet. Le fabricant opte à chaque fois pour son processeur Exynos maison et ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Nombreux sont les utilisateurs qui se plaignent de chutes de performances et autres ralentissements liés à cette fameuse puce. Des soucis de chauffe sont aussi fréquemment pointés du doigt et l'autonomie de la batterie peut parfois être impactée au passage.