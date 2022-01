Samsung Galaxy S22 Ultra : le Coréen arrête-t-il la course aux performances ?

Selon les dires de l'insider Ice Universe, le Samsung Galaxy S22 Ultra sera commercialisé en trois itérations distinctes. Chacune sera pourvue de 8, 12 ou 16 Go de RAM avec un processeur Exynos 2200. Ce dernier sera présenté le 11 janvier prochain. De plus, l'existence d'un modèle doté d'à peine 8 Go de RAM a été confirmée par Geekbench.