La sortie du Galaxy S22 décalée par Samsung, qui manque de composants

Une bonne partie de la fiche technique des smartphones de la série Galaxy S22 est déjà connue, mais SamMobile nous apporte une nouvelle précision, concernant cette fois la luminosité des écrans.

Les Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra bénéficieraient tous deux d'un niveau de luminosité typique de 1 200 nits, et d'une luminosité maximale de 1 750 nits, une caractéristique impressionnante pour un smartphone. À titre de comparaison, le S21+ se « contente » de 1 300 nits et le S21 Ultra de 1 500 nits au maximum. Le Galaxy S22 afficherait quant à lui les mêmes specs que le S21 en la matière, à savoir 1 000 nits en typique et 1 300 nits en pic.

Rappelons qu'il s'agit de valeurs théoriques jamais atteintes en réalité. La luminosité typique est celle que l'on peut atteindre en réglage manuel, alors que les pics de luminosité sont gérés automatiquement par l'appareil. Et sur les écrans AMOLED, utilisés par Samsung, les pics de luminosité concernent des zones spécifiques de la dalle et non l'écran dans son ensemble.