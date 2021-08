Samsung produira les Galaxy S22 dès novembre pour une sortie tout début 2022

Samsung est tournée, encore et toujours, vers l'avenir. Alors que la firme sud-coréenne domine depuis de longues années le marché des ventes de smartphones, elle est désormais talonnée de près par Xiaomi. Qu'à cela ne tienne, Samsung a de la ressource et prévoit déjà sa prochaine série de smartphones Galaxy.

Ainsi, trois nouveaux modèles devraient être prochainement produits à une échelle industrielle. La série S22 compterait ainsi une version « Standard », « Plus » et « Ultra ». Selon des indiscrétions révélées par MyDrivers et reprises par WCCFTech, la production devrait être lancée dans moins de trois mois, en novembre 2021. L'objectif final de Samsung serait de présenter et commercialiser sa nouvelle gamme S22 dès janvier 2022.

On ne sait pas encore beaucoup de choses sur ces smartphones. Les S22 devraient être compatibles avec la recharge rapide 65W ; plus précisément, le modèle « Ultra », le plus haut-de-gamme, pourrait être composé d'un dos métallique, quand les versions « Standard » et « Plus » se contenteraient de plastique. Samsung travaillerait également avec AMD pour le SoC .