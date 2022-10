Samsung : enfin on en sait un peu plus sur le Galaxy S23, notamment sur sa batterie !

Selon les informations partagées par la publication néerlandaise Galaxy Club, le Galaxy S23 Plus devrait être équipé d'une batterie de 4 700 mAh, une capacité supérieure aux 4 500 mAh du Galaxy S22 Plus du début d'année.

Un précédent rapport affirmait que l'accumulateur du Galaxy S23 standard gagnerait 200 mAh par rapport à celui du Galaxy S22 pour atteindre 3 900 mAh, ce que ne confirme pas la source. Celle-ci indique par contre que la batterie du Galaxy S23 Ultra ne devrait pas bouger et rester à 5 000 mAh.

Les trois modèles de smartphones ont déjà passé leur certification 3C en Chine, et l'on sait qu'ils seront livrés avec un chargeur de 25 W. Il est probable que la puissance de charge des mobiles reste identique à celle de leurs prédécesseurs : jusqu'à 25 W pour les S23 et S23 Plus, jusqu'à 45 W pour le S23 Ultra.