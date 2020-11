Redmi s'apprête à lancer un smartphone abordable avec un appareil photo de 108 mégapixels

Qu’en pense-t-on chez Clubic ?

On ne peut qu’accueillir avec enthousiasme l’arrivée de technologies haut de gamme sur des smartphones abordables. La photographie est un élément essentiel du cahier des charges des constructeurs de smartphones en 2020, et il va sans dire que l’extravagance du chiffre « 108 mégapixels » risque d’intéresser les acheteurs.

Mais, vous le savez bien, la définition d’un capteur est assez peu révélatrice de la qualité des photos obtenues. Bien d’autres éléments entrent en compte. Et sur un smartphone, la puissance de calcul et la fiabilité des algorithmes sont primordiales !

On se souvient notamment du Xiaomi Mi Note 10, qui a été le premier à profiter du capteur 108 mégapixels de Samsung, mais qui pêchait par des ralentissements fréquents. Bref : il y a un équilibre à trouver. Et nous ne sommes pas persuadés que la différence entre le capteur 64 mégapixels du Redmi Note 9 Pro et les 108 mégapixels de son successeur saute aux yeux des consommateurs.