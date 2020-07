Un Xiaomi Mi 10 Pro Plus apparaît sur AnTutu et atomise la concurrence

Il ne faut donc pas s’attendre à un changement majeur de l’esthétique du téléphone. Alors quoi de neuf sur ce Mi 10 Pro Plus ? Un Snapdragon 865 Plus ? Justement, le suspens est encore complet à ce sujet. Si le score explosif obtenu par le smartphone laisse effectivement supposer un passage sur la plateforme la plus performante de Qualcomm, une fuite affirme que Xiaomi s’en tiendra au Snapdragon 865 déjà intégré aux Mi 10 et Mi 10 Pro. Étrange.

Bien sûr, diverses optimisations logicielles, ou du surcadençage ponctuel peuvent permettre à un smartphone d’obtenir de bien meilleurs scores sur les logiciels de benchmarks lorsqu’ils sont sollicités, et ceci peut donc expliquer les meilleurs résultats de cet hypothétique Mi 10 Pro Plus. Car à en croire la rumeur, Xiaomi aurait d’autres atouts dans sa manche pour remettre une nouvelle fois le couvert avec la gamme Mi 10.