Qualcomm annonce la Quick Charge 5 qui supportera la charge rapide à 100 W+

10 fois plus rapide que Quick Charge 1, 70% plus efficace que Quick Charge 4, Quick Charge 5 évitera aussi que la batterie des smartphones chauffe au-delà de 40°C ; seuil au-delà duquel Qualcomm estime que la longévité de la batterie peut être impactée. Sur ce point, le constructeur promet avoir intégré tous les garde-fous nécessaires, et notamment un algorithme détectant la puissance effective d’une source d’énergie afin d’adapter en temps réel le comportement de recharge.