La marque chinoise Realme est une des meilleures quand il s'agit d'améliorer constamment le temps de charge de ses appareils. L'an dernier, on voyait ainsi arriver en France son modèle Realme GT3, capable de charger complètement une batterie de 4600 mAh en moins de 10 minutes (9 minutes 30 plus exactement). Et aujourd'hui, le constructeur montre qu'il avance toujours plus dans le domaine, avec un nouveau record établi.