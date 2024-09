Autre limitation : seuls les iPhone 16 et iPhone 16 Pro sont compatibles avec la recharge 25W. Si vous possédez un iPhone 12, 13, 14 ou 15 (modèles standards et Pro confondus), la recharge avec ce nouveau chargeur sera limitée à 15W. La recharge sans-fil rapide n'est donc compatible qu'avec les matériels les plus récents.

Les nouveaux chargeurs MagSafe sont disponibles en deux versions, un et deux mètres de longueur et compatibles USB-C. Les tarifs sont respectivement de 49 et 59 euros sur le site officiel d'Apple.