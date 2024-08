Cette semaine fut particulièrement mouvementée pour les amateurs de nouvelles technologies. Sur Clubic, nous vous avons d'ailleurs délivrés les tests complets des derniers smartphones de Google, à savoir les Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, ces derniers n'ayant désormais plus de secrets pour nous. À moins que… ?

Eh oui, il y a une information que le géant américain s'était bien gardé de nous communiquer lors de sa prise de parole en août dernier, et celle-ci concerne plus spécifiquement la charge rapide. On vous explique tout !