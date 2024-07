Vous voulez encore plus d'infos sur les Pixel 9 ? En voici !

Ils ont été mitraillés sous tous les angles possibles et même démontés pour révéler leurs entrailles. Qu’apprend-on de nouveau ? Que les Pixel 9 et Pixel 9 Pro seraient équipés d’une batterie de 4 558 mAh (4 485 mAh sur le Pixel 8, 4 950 mAh sur le 8 Pro), le Pixel 9 Pro XL d’une batterie de 4 942 mAh et le Pixel 9 Pro Fold de deux batteries totalisant 4 560 mAh (4 727 mAh pour le Pixel Fold).