À un mois de leur lancement, les prix et les couleurs des Pixel 9 en fuite sur la toile

De son côté, le Pixel 9 d'entée de gamme serait proposé en deux variantes de stockage, à savoir 128 Go et 256 Go, à des prix respectifs de 899 euros et 999 euros. Côté coloris, on retrouverait du classique avec l'Obsidian et le Porcelain, mais également des options plus originales telles que « Cosmo » et « Mojito ».

Le Pixel 9 Pro, quant à lui, serait disponible en Obsidian, Porcelain, Hazel (Vert Sauge) et Rose. Son tarif démarrerait à 1 099 euros pour la version équipée de 128 Go, et grimperait à 1 199 euros pour le modèle doté de 256 Go. La version 512 Go, proposée uniquement en Obsidian et Hazel, atteindrait quant à elle les 1 329 euros.