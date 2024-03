Le Pixel Fold 2 pourrait bien ressembler à une vraie petite tablette

Les écrans du prochain smartphone pliable de Google ne seront pas de 6,4 et 7,9 pouces, comme l'affirmaient de précédentes rumeurs. Non, dans un récent tweest (twist + tweet), l'analyste réputé Ross Young affirme sur X.com (anciennement Twitter) que le Pixel Fold 2 sera doté d'une dalle de 6,29 pouces à l'extérieur, et d'une autre de 8,02 pouces à l'intérieur.

Cela signifie que nous sommes en présence d'un smartphone pliable qui se classe parmi les plus grands appareils de sa catégorie, le Honor Magic V2 offrant une diagonale de 7,92 pouces maximum, et le Samsung Galaxy Z Fold 5 ne dépassant pas les 7,6 pouces. De son côté, le premier Pixel Fold est équipé d'écrans de 5,8 et 7,6 pouces.

Un changement de dimensions, donc, qui pourrait également indiquer que le Pixel Fold 2 conservera un format d'écran interne proche de son prédécesseur, à savoir plus rectangulaire que la concurrence. Un fait qui pourrait remettre en cause des fuites datant du mois de février.