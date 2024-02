Pixel Fold 2 : le nouveau mobile pliable de Google se montre en image

Tout d’abord, le Pixel Fold 2 semble plus étroit et plus haut que son prédécesseur. De ce qu’on peut voir du mobile, les dimensions se rapprochent plus d’un OnePlus Open ou d’un Galaxy Z Fold. L’écran intérieur aurait un ratio plus proche du carré que du rectangle de la génération précédente. Ce choix technique aurait été fait pour éviter que les applications se lancent au format tablette tant Android souffre en réalité du manque d’applications optimisées pour les écrans de grande taille.