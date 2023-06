C'est confirmé : l'écran du Pixel Fold est un désastre

Il est de notoriété publique que les écrans des smartphones pliants ont une plus forte tendance à présenter des défaillances, si ce n’est une durée de vie plus faible que celui d’un appareil non pliant. Les premiers Galaxy Z Fold et Z Flip n'inspiraient par exemple absolument pas confiance. Et, malgré des améliorations au fil des ans, de nombreux utilisateurs signalent encore des problèmes de décollement des protections d'écran, de fissuration des écrans au point de pliage et de dysfonctionnement des charnières.

Cependant, Google se lance dans ce segment avec un peu de retard sur Samsung, et nous aurions pu nous attendre à ce que la firme tire profit des erreurs de son concurrent pour proposer un appareil utilisable pendant plus d'une semaine. Le Pixel Fold semble avoir plusieurs années de retard sur ce point, malgré un prix équivalent à celui de son homologue coréen.

Contacté par The Verge, le géant américain confirme que ces dommages devraient être couverts par la garantie. Un porte-parole de l'entreprise précise même : « Nous recommandons à toute personne ayant un problème de contacter le service client afin d’enquêter. » De plus, en partenariat avec iFixit, la firme proposera bientôt un kit de réparation d'écran. De quoi patienter jusqu'à la deuxième version de l'appareil… ou jusqu'à la sortie du OnePlus Fold.