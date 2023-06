OK, le premier pliant de OnePlus a l'air très beau... mais surtout, son écran va envoyer du lourd

L’autre inconstance concerne la batterie. Les 4 800 mAh sont toujours d’actualité, mais la charge filaire plafonnerait à seulement 67 W. Pour la comparaison, le OnePlus 11 possède une batterie de 5 000 mAh et un système de charge rapide de 100 W. D’autre part, si le Snapdragon 8 Gen 2 et les 16 Go de RAM sont toujours de rigueur, l’espace de stockage interne serait finalement de 256 Go.