Le fondateur de OnePlus laisse entendre l'arrivée d'un smartphone pliant

Ces dernières semaines, les plus grandes marques du secteur des téléphones portables ont révélé leurs nouveaux modèles avec écran pliable. On pense bien évidemment à Samsung avec ses Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, mais aussi à Xiaomi et son MIX Fold 2. Bientôt, ce sera peut-être au tour de OnePlus de se mesurer à ses concurrents dans cette catégorie. Et le teasing a vraisemblablement déjà commencé…