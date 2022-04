Xiaomi va sortir son deuxième smartphone pliant cet été, découvrez tout ce que l'on sait !

D’après ce que nous savons à l’heure actuelle, le Xiaomi Fold 2 porterait le nom de code « Zizhan » et serait équipé d’une puce Snapdragon 8 Gen 1. Le nouveau smartphone devrait non pas disposer d’un écran OLED, mais plutôt d’un écran LTPO 2,5K, avec un taux de rafraîchissement élevé. Mais la principale particularité de ce nouveau smartphone résiderait dans son écran qui serait pliable dans les deux sens. Ainsi, il deviendrait le tout premier smartphone pliant à disposer d’une charnière à 360°. De plus, le constructeur serait sérieusement en train de tout mettre en œuvre afin de rendre moins visible le pli de l'écran.