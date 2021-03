Xiaomi présente le Mi Mix Fold, son premier smartphone pliant qui casse les prix

L'écran frontal du Mix Fold offre pour sa part une diagonale de 6,52 pouces (2 520 x 840 pixels, 90 Hz, Dolby Vision, 700 nits). Lui est bien poinçonné dans l'angle supérieur droit pour accueillir un appareil photo. Curieux, on remarque que celui-ci supporte une fréquence d'affichage plus rapide que l'écran intérieur, sur lequel on risque pourtant de passer le plus clair de son temps.