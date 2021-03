Xiaomi lance les Mi 11 Ultra, Mi 11i et 11 Lite : on fait le point sur les nouveautés

Le reste de la fiche technique du Mi 11 Ultra est logiquement plus musclée que celle du Mi 11 découvert le mois dernier. On reste sur une plateforme Snapdragon 888, mais elle s’accompagne cette fois de 12 Go de RAM LPDDR5 et de 256 Go de stockage en UFS 3.1. La batterie, elle, passe à 5 000 mAh et pourra être rechargée à 67 W, en filaire comme en sans-fil.