Les Xiaomi Poco F3 et X3 Pro sont officiels

Sur ce deuxième smartphone Xiaomi, le constructeur a opté pour une puce un peu plus puissante : le Snapdragon 870. Gravée en 7 nm, celle-ci prend la relève du SD865 mais reste derrière le Snapdragon 888 gravé pour sa part en 5 nm.

On retrouve le même écran de 6,67 pouces avec une définition Full HD+, sauf qu'ici, il s'agit d'une dalle AMOLED et non LCD. Le pic de luminosité atteint cette fois 1 300 nits et le taux de rafraîchissement est aussi de 120 Hz.

Pour cette alternative du Redmi K40, Xiaomi a opté pour deux configurations similaires avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Notons en revanche qu'il n'y a pas de lecteur de cartes SD.

Le bloc photo accueille trois capteurs, dont un grand-angle de 48 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un telephoto de 5 MP. La caméra frontale est de 20 MP.

Le POCO F3 est compatible Wi-Fi 6. Il sera disponible à parti du 27 mars pour 349 euros dans sa première configuration et 399 euros dans la seconde.

Ces deux appareils accueillent Android 11 via l'interface MIUI 12.