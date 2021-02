Xiaomi lance les K40, K40 Pro et K40 Pro Plus pour contrer les Galaxy S21

Les Redmi K40 Pro et K40 Pro+ sont animés par le Snapdragon 888 doublé du GPU Adreno 660. De son côté, le Redmi K40 embarque un Snapdragon 870 reposant sur une gravure de 7 nm et accompagné d'un Adreno 650.

Les trois modèles sont compatibles avec le Wi-Fi 6, et même avec le Wi-Fi 6E pour les modèles Pro. Cela élargit notamment la bande de fréquences et permet d'augmenter le débit théorique a 3,5 Gb/s.

Les trois terminaux accueillent une batterie de 4 500 mAh avec une recharge rapide à 33W. Notons également trois microphones. Les Redmi K40 et K40 Pro peuvent être configurés avec 128 Go ou 256 Go de stockage et 6 Go ou 8 Go de mémoire vive. Le modèle haut de gamme est pour sa part uniquement disponible avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.