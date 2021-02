Le Xiaomi Mi 11 Lite aura une version 4G et 5G

Ainsi, nous apprenons que le Xiaomi Mi 11 Lite se déclinera en deux versions distinctes. L'une sera compatible 4G et l'autre 5G. C'est tout ce que l'organisme singapourien nous apprend sur le smartphone, mais dernièrement, d'autres fuites évoquaient les caractéristiques techniques du mobile.



Le Xiaomi Mi Lite 5G pourrait accueillir un processeur Snapdragon 755G, un écran OLED ou encore une caméra principale de 64 MP et un téléobjectif avec zoom x5. Quant au modèle 4G, il embarquerait une triple caméra 64 MP + 8 MP + 5 MP. Un processeur Snapdragon 732G, un écran LCD FHD+ avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz, 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go sont également évoqués. L'annonce officielle ne devrait plus tarder…