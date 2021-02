Xiaomi lance le Mi 11 à partir de 749€ en France, et offre un chargeur 55 W

Récapitulons. Le Mi 11 est un smartphone haut de gamme embarquant le tout dernier SoC de chez Qualcomm : le Snapdragon 888, gravé en 5 nm. Ultra puissant, et accompagné de 8 Go de RAM, il se distinguerait en particulier sur ses capacités en ce qui concerne l’intelligence artificielle (et donc le traitement des photos, par rebond). Côté stockage, il faudra choisir entre 128 et 256 Go, en UFS 3.1 (non-extensible).

Doté d’un écran AMOLED un peu plus grand que son prédécesseur (6,81 pouces contre 6,67) sans pour autant revoir à la hausse ses dimensions, le Mi 11 est capable d’afficher une définition de 3 200 x 1 440 pixels sur une fréquence de 120 Hz, et prodigue un échantillonnage tactile record de 480 Hz. L’écran intègre un minuscule poinçon dans l’angle supérieur gauche, lequel abrite un capteur photo 20 mégapixels. Un capteur d’empreintes est toujours logé sous la dalle, et il permet cette année de monitorer son rythme cardiaque.